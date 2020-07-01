В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской области - 143, Закарпатской области - 72 и Ровенской области - 72", - отметил он.
По данным "Коронавируса в регионах", всего в Украине 44998 случаи COVID-19: новых - 664, выздоровели - 19564 (+449 за сутки), умерло - 1173 (+14 за сутки), подозрения - 89933 (+ 972 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 1876 (+12);
▪️ Волынская область - 2427 (+59);
▪️ Днепропетровская область - 1090 (+3);
▪️ Донецкая область - 484 (+3);
▪️ Житомирская область - 1408 (+4);
▪️ Закарпатская область - 2961 (+72);
▪️ Запорожская область - 572 (0);
▪️ Ивано-Франковская область - 2438 (+43);
▪️ Кировоградская область - 647 (+1);
▪️ г. Киев - 5138 (+101);
▪️ Киевская область - 2610 (+25);
▪️ Львовская область - 5578 (+143);
▪️ Луганская область - 80 (0);
▪️ Николаевская область - 447 (+3);
▪️ Одесская область - 1712 (+14);
▪️ Полтавская область - 319 (+5);
▪️ Ровенская область - 3784 (+72);
▪️ Сумская область - 297 (0);
▪️ Тернопольская область - 1930 (+11);
▪️ Харьковская область - 2169 (+35);
▪️ Херсонская область - 193 (+2);
▪️ Хмельницкая область - 805 (+2);
▪️ Черновицкая область - 4850 (+49);
▪️ Черкасская область - 645 (+3);
▪️ Черниговская область - 538 (+2);
Напомним, в Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19.