В Украине до конца года запланирован запуск двух новых организаций в поддержку науки

ukru
19:49 • 45346 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 109076 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110200 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108063 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 133981 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112798 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120112 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 32922 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107673 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107247 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 53825 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 97949 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 45316 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 109070 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 97949 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107247 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 133980 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136912 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145113 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150040 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148553 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151951 просмотра
Актуальное
В Украине до конца года запланирован запуск двух новых организаций в поддержку науки

В Украине до конца года запланирован запуск двух новых организаций в поддержку науки

Киев • УНН

 • 7907 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. До конца года в Украине должны заработать Национальный совет по вопросам развития науки и технологий и Национальный фонд исследований. Об этом шла речь во время обсуждения проекта среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"До конца года в Украине должны заработать Нацсовет по вопросам развития науки и технологий и Национальный фонд исследований, создание которых предусмотрено новым ЗУ " О науке и научно-технической деятельности ", - говорится в сообщении.

Заместитель министра образования и науки Максим Стриха отметил, что сегодня в Украине существует ряд насущных проблем, которые должны быть решены в указанной сфере.

"Сейчас отечественная наука почти потеряла функции влияния на социально-экономическое развитие государства, а показатель научно-технического потенциала снизился до критического уровня. Низкий уровень финансирования и устаревшая  материально-техническая база привели к серьезному падению престижа научной работы и массового оттока качественных научных кадров. Кроме того, сама сформированная еще в советские времена система управления наукой, что хорошо действовала в рамках плановой экономики, в сегодняшних условиях утратила свою эффективность ", - отметил он.

М.Стриха подчеркнул, что создание Нацсовета и Нацфонда предусмотрено законом "О научной и научно-технической деятельности", принятым в конце 2015 года, и получило положительную оценку группы ведущих европейских экспертов, которые изучали состояние исследовательской и инновационной системы Украины в прошлом году в рамках политических инструментов программы "Горизонт-2020".

"Национальный совет должен стать основным стратегическим органом реформирования научно-технического и инновационного ландшафта государства, ведь под руководством Премьер-министра Украины она объединит лидеров научного сообщества и представителей всех ключевых игроков на этом поле. Мы надеемся, что Нацсовет будет главной площадкой выработки и координации реализации единой государственной научно-технической и инновационной политики ", - отметил замминистра.

Также он добавил, что в свою очередь, Национальный фонд исследований должен стать двигателем реформ: основной его функцией будет грантовая поддержка научных исследований и разработок как для отдельных ученых, так и для коллективов и учреждений. В этом году планируется утвердить положение о Нацфонде, сформировать его научный совет, дирекцию и выбрать руководство, что совокупно позволит начать работу фонда и определить стратегические приоритеты его деятельности.

Сообщается, что все запланированные на 2017 год проекты получат свое продолжение и в 2018-2020 годах. В частности, в этот период должно начаться конкурсное финансирование проектов Национального фонда исследований и наращивания объемов его бюджетного финансирования (с 200 млн грн 2018 году до 1,0-1,5 млрд грн в год в среднесрочной перспективе). Также предусматривается создание сети государственных ключевых лабораторий по определенным научным направлениям и предоставление на конкурсной основе лучшим национальным вузам статуса исследовательских университетов.

Также отмечено, что отдельно перед МОН стоит задача к 2020 году провести государственную аттестацию не менее 550 научных учреждений (то есть 80 процентов из них). Результатом этого должно стать формирование эффективной структуры сети таких учреждений.

Как сообщал УНН, Минобразования поддержало идею омоложения состава президиума НАН Украины , увеличение представительства женщин в президиуме минимум до 25%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы