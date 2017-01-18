В Украине до конца года запланирован запуск двух новых организаций в поддержку науки

"До конца года в Украине должны заработать Нацсовет по вопросам развития науки и технологий и Национальный фонд исследований, создание которых предусмотрено новым ЗУ " О науке и научно-технической деятельности ", - говорится в сообщении.

Заместитель министра образования и науки Максим Стриха отметил, что сегодня в Украине существует ряд насущных проблем, которые должны быть решены в указанной сфере.

"Сейчас отечественная наука почти потеряла функции влияния на социально-экономическое развитие государства, а показатель научно-технического потенциала снизился до критического уровня. Низкий уровень финансирования и устаревшая материально-техническая база привели к серьезному падению престижа научной работы и массового оттока качественных научных кадров. Кроме того, сама сформированная еще в советские времена система управления наукой, что хорошо действовала в рамках плановой экономики, в сегодняшних условиях утратила свою эффективность ", - отметил он.

М.Стриха подчеркнул, что создание Нацсовета и Нацфонда предусмотрено законом "О научной и научно-технической деятельности", принятым в конце 2015 года, и получило положительную оценку группы ведущих европейских экспертов, которые изучали состояние исследовательской и инновационной системы Украины в прошлом году в рамках политических инструментов программы "Горизонт-2020".

"Национальный совет должен стать основным стратегическим органом реформирования научно-технического и инновационного ландшафта государства, ведь под руководством Премьер-министра Украины она объединит лидеров научного сообщества и представителей всех ключевых игроков на этом поле. Мы надеемся, что Нацсовет будет главной площадкой выработки и координации реализации единой государственной научно-технической и инновационной политики ", - отметил замминистра.

Также он добавил, что в свою очередь, Национальный фонд исследований должен стать двигателем реформ: основной его функцией будет грантовая поддержка научных исследований и разработок как для отдельных ученых, так и для коллективов и учреждений. В этом году планируется утвердить положение о Нацфонде, сформировать его научный совет, дирекцию и выбрать руководство, что совокупно позволит начать работу фонда и определить стратегические приоритеты его деятельности.

Сообщается, что все запланированные на 2017 год проекты получат свое продолжение и в 2018-2020 годах. В частности, в этот период должно начаться конкурсное финансирование проектов Национального фонда исследований и наращивания объемов его бюджетного финансирования (с 200 млн грн 2018 году до 1,0-1,5 млрд грн в год в среднесрочной перспективе). Также предусматривается создание сети государственных ключевых лабораторий по определенным научным направлениям и предоставление на конкурсной основе лучшим национальным вузам статуса исследовательских университетов.

Также отмечено, что отдельно перед МОН стоит задача к 2020 году провести государственную аттестацию не менее 550 научных учреждений (то есть 80 процентов из них). Результатом этого должно стать формирование эффективной структуры сети таких учреждений.

Как сообщал УНН, Минобразования поддержало идею омоложения состава президиума НАН Украины , увеличение представительства женщин в президиуме минимум до 25%.