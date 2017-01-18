В Україні до кінця року заплановано запуск двох нових організацій на підтримку науки

"До кінця року в Україні мають запрацювати Нацрада з питань розвитку науки і технологій та Національний фонд досліджень, створення яких передбачено новим ЗУ "Про науку і науково-технічну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха відзначив, що сьогодні в Україні існує низка нагальних проблем, які мають бути вирішені в зазначеній сфері.

“Нині вітчизняна наука майже втратила функції впливу на соціально-економічний розвиток держави, а показник науково-технічного потенціалу знизився до критичного рівня. Низький рівень фінансування та застаріла матеріально-технічна база призвели до серйозного падіння престижу наукової роботи та масового відтоку якісних наукових кадрів. Крім того, сама сформована ще в радянські часи система управління наукою, яка добре діяла в рамках планової економіки, за сьогоднішніх умов втратила свою ефективність”, - зазначив він.

М.Стріха підкреслив, що створення Нацради та Нацфонду передбачено законом “Про наукову та науково-технічну діяльність”, ухваленим наприкінці 2015 року, та отримало позитивну оцінку групи провідних європейських експертів, які вивчали стан дослідницької та інноваційної системи України торік в межах політичних інструментів програми “Горизонт-2020”.

“Національна рада повинна стати основним стратегічним органом реформування науково-технічного й інноваційного ландшафту держави, адже під керівництвом Прем’єр-міністра України вона об’єднає лідерів наукової спільноти та представників усіх ключових гравців на цьому полі. Ми сподіваємося, що Нацрада буде головним майданчиком вироблення і координації втілення єдиної державної науково-технічної та інноваційної політики”, - зазначив заступник міністра.

Також він додав, що в свою чергу, Національний фонд досліджень має стати рушієм реформ: основною його функцією буде грантова підтримка наукових досліджень і розробок як для окремих вчених, так і для колективів та інституцій. Цього року планується затвердити положення про Нацфонд, сформувати його наукову раду, дирекцію та обрати керівництво, що сукупно дозволить започаткувати роботу фонду та визначити стратегічні пріоритети його діяльності.

Повідомляється, що усі заплановані на 2017 рік проекти отримають своє продовження й у 2018-2020 роках. Зокрема, у цей період має розпочатися конкурсне фінансування проектів Національного фонду досліджень та нарощування обсягів його бюджетного фінансування (з 200 млн грн 2018 року до 1,0-1,5 млрд грн на рік у середньостроковій перспективі). Також передбачається створення мережі державних ключових лабораторій за визначеними науковими напрямами та надання на конкурсних засадах кращим національним ВНЗ статусу дослідницьких університетів.

Також зазначено, що окремо перед МОН стоїть завдання до 2020 року провести державну атестацію не менш як 550 наукових установ (тобто 80 відсотків з них). Результатом цього має стати формування ефективної структури мережі таких установ.

Як повідомляв УНН, Міносвіти підтримало ідею омолодження складу президії НАН України, збільшення представництва жінок у президії щонайменше до 25%.