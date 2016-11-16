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В Украине дефицит качественного зерна для производства круп - эксперт

В Украине дефицит качественного зерна для производства круп - эксперт

Киев • УНН

 • 11426 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Качественное зерно для производства круп в Украине является дефицитным, а от качества зерна напрямую зависит и качество конечной продукции. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник отдела сбыта и ВЭД компании JNL Сергей Кириенко.

По словам эксперта, государство сегодня не регулирует количественные и качественные показатели использования пестицидов при выращивания зерновых культур.

"Дефицит качественного сырья наблюдается каждый год. Но в этом году это наиболее отчетливо. И это вызвано не только погодными условиями. В первую очередь это идет от государственного законодательства - это отсутствие закона "О севообороте": никто не контролирует, что и как выращивается. Государство не регулирует количественные и качественные показатели использованных пестицидов. Вся страна выращивает рапс, подсолнечник и кукурузу. Все это истощает наши земли, они беднеют. Отсюда и идет первая ступень некачественного сырья. Государство должно не только контролировать, но и помогать тоже", - сказал С.Кириенко.

По его словам, государство должно найти рычаги для стимулирования сельскохозяйственных производителей выращивать качественные культуры. Еще одной причиной низкого качества зерна является отношение самих производителей.

"Еще одной причиной является халатное отношение. Я не говорю что все такие, но большинство - да. Закупают некачественные семена, используют неизвестные удобрения. Не доделывают, не доочищают, не калибруют зерно перед продажей. Вот например зерно гороха желтого, у украинском поставщика мусорная и зерновая примесь в среднем составляет около 10%, а у канадского не более 2%. А это все дополнительные расходы для производителей. Поэтому, конечно, во всем мире все хотят покупать канадское. Как зерно, так и готовую продукцию, в таких условиях почти невозможно конкурировать", - сказал С.Кириенко.

Напомним, как сообщал УНН, лабораторные исследования двенадцати образцов муки на соответствие стандартам качества показали отсутствие микотоксинов, однако присутствие содержания Т-2 токсинов в девяти образцах отобранной продукции и вомитоксинов в четырех образцах отобранной продукции.

Также напомним, по словам Н.Кильдий, ряд медико-биологических требований к качеству продовольствия в Украине не обновляются с 1989 г.

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