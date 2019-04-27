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В Украине из-за повышения пенсий произошло подорожание продуктов - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине из-за повышения пенсий произошло подорожание продуктов. Об этом журналисту УНН рассказал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Сейчас инфляция выше, чем прогнозировало правительство. В бюджете было заложено на уровне 6% годовых, а по итогам первого квартала этого года можно прогнозировать 8,5%. В прошлом году потребительская инфляция составляла 9,8%, то есть видим, что разница несущественна ", - отметил Дорошенко.

По его словам, сейчас наблюдается подорожание продуктовой корзины.

"В первую очередь, за счет повышения пенсий, потому что это не было заложено в бюджете, и те деньги сразу пошли на рынок, в один месяц, поэтому это привело к удорожанию отдельных продуктов питания", - отметил Дорошенко.

Он добавил, что произошло подорожание круп, немного подорожал хлеб.

"На что люди, которые имеют меньше денег, те же пенсионеры, будут тратить деньги? Прежде всего, на продукты, которые они не могли до этого купить в необходимом объеме", - добавил Дорошенко.

Напомним, эксперт спрогнозировал, повлияют ли выборы на рост цен на продукты.

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