В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів – експерт

"Зараз інфляція вища, ніж прогнозував уряд. У бюджеті було закладено на рівні 6% річних, а за підсумком першого кварталу цього року можна прогнозувати 8,5%. У минулому році споживча інфляція складала 9,8%, тобто бачимо, що різниця несуттєва", - зазначив Дорошенко.



За його словами, зараз спостерігається подорожчання продуктового кошику.



"У першу чергу, за рахунок підвищення пенсій, тому що це не було закладено в бюджеті, і ті гроші одразу пішли на ринок, в один місяць, тому це призвело до подорожчання окремих продуктів харчування", - відмітив Дорошенко.



Він додав, що відбулося подорожчання круп, трохи подорожчав хліб.



"На що люди, які мають найменше грошей, ті ж самі пенсіонери, витрачатимуть кошти? Перш за все, на продукти, які вони не могли до цього купити в необхідному обсязі", - додав Дорошенко.



Нагадаємо, експерт спрогнозував, чи вплинуть вибори на ріст цін на продукти.