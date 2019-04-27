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В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів – експерт

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів. Про це журналісту УНН розповів керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Зараз інфляція вища, ніж прогнозував уряд. У бюджеті було закладено на рівні 6% річних, а за підсумком першого кварталу цього року можна прогнозувати 8,5%. У минулому році споживча інфляція складала 9,8%, тобто бачимо, що різниця несуттєва", - зазначив Дорошенко.

За його словами, зараз спостерігається подорожчання продуктового кошику.

"У першу чергу, за рахунок підвищення пенсій, тому що це не було закладено в бюджеті, і ті гроші одразу пішли на ринок, в один місяць, тому це призвело до подорожчання окремих продуктів харчування", - відмітив Дорошенко.

Він додав, що відбулося подорожчання круп, трохи подорожчав хліб.

"На що люди, які мають найменше грошей, ті ж самі пенсіонери, витрачатимуть кошти? Перш за все, на продукти, які вони не могли до цього купити в необхідному обсязі", - додав Дорошенко.

Нагадаємо, експерт спрогнозував, чи вплинуть вибори на ріст цін на продукти.

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