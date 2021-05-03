В Украине около 30% опрошенных говорят, что переболели COVID-19

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"На вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID 19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 - делали тесты или только по симптомам?", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы", - говорится в результатах исследования.

Детали

По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, результаты опроса свидетельствуют о том, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике.

"Мы закончили опрос 15 апреля. На 16 апреля по официальной статистике (я взял данные университета Джонса Хопкинса) переболели Ковид 1 974 056, то есть примерно 2 млн человек. По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% только по симптомам. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике", - сказал Паниотто.

Также, по его словам, если принять во внимание, что в 2 млн официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был COVID 19, но не делали тесты, тоже могли быть правы, то больных в Украине может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике.

По данным исследования, наибольшее количество тех, кто болел или сейчас болеет COVID-19, наблюдается в Западном регионе (34%), несколько меньше в Центре (30%). На Востоке так ответили 27% опрошенных. Наименьшее количество тех, кто болели или сейчас болеют COVID-19 - в Южном регионе (24%).

Наибольшее количество тех, кто болел и это установлено с помощью теста - в Западном регионе (20%), наименьшее - в Южном (12%). В Центре наличие болезни с помощью теста установили 18% опрошенных, на Востоке - 15%. Чувствовали симптомы коронавируса, но не делали тест: 13% жителей Западного региона, 12% - Центрального; на Востоке и Юге - по 11%.

"Количество тех, кто не болел COVID-19 - больше всего в Южном регионе (70%), наименьшее - в Западном (61%). В Центре не болели 65%, на Востоке - 67%", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что наибольшее количество тех, кто болели или сейчас болеет COVID-19, среди молодежи, наименьшее - среди пожилых людей: 18-29 лет - 36%, 30-39 лет - 32%, 40-49 лет - 27% , 50-59 лет - 34%, 60+ лет - 21%.

Среди них наибольшее количество тех, кто установил болезнь с помощью теста - среди людей в возрасте 50-59 лет (22%), наименьшее - среди пожилых людей, 60+ лет (11%).

Наибольшее количество тех, кто определил болезнь по симптомам - среди молодежи, 18-29 лет (16%), наименьшее - среди пожилых людей, 60+ лет (10%).

Наибольшее количество тех, кто не болели - среди пожилых людей, 60+ лет (73%), наименьшее - среди людей в возрасте 18-29 лет и 50-59 лет (по 61%)

Справка

Опрос проведен в течение 13-15 апреля 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2001 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,085 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 мая, - 2,7 тыс., что меньше, чем днем ранее.