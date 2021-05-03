В Україні близько 30% опитаних кажуть, що перехворіли на COVID-19

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“На питання "Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID-19? / Чому Ви вважаєте, що це саме COVID-19 — робили тести чи тільки за симптомами?“, 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% — що хворіли. З тих, хто хворів, 17% робили тест, 12% — відчували симптоми”, — йдеться в результатах дослідження.

Деталі

За словами гендиректора КМІС Володимира Паніотто, результати опитування свідчать про те, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою.

“Ми закінчили опитування 15 квітня. На 16 квітня за офіційною статистикою (я узяв дані університету Джонса Гопкінса) перехворіли на Ковід 1 974 056, тобто приблизно 2 млн людей. За даними опитування, перехворіли 29,1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% лише за симптомами. Якщо прийняти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою”, — сказав Паніотто.

Також, за його словами, якщо прийняти до уваги, що у 2 млн офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що у них був COVID 19, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих в Україні може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.

За даними дослідження, найбільша кількість тих, хто хворіли чи зараз хворіє на COVID-19, спостерігається у Західному регіоні (34%), дещо менше у Центрі (30%). На Сході так відповіли 27% опитаних. Найменша кількість тих, хто хворіли чи зараз хворіють на COVID-19 — у Південному регіоні (24%).

Найбільша кількість тих, хто хворів і це встановлено за допомогою тесту — у Західному регіоні (20%), найменша — у Південному (12%). В Центрі наявність хвороби за допомогою тесту встановили 18% опитаних, на Сході — 15%. Відчували симптоми коронавірусу, але не робили тест: 13% мешканців Західного регіону, 12% — Центрального; на Сході та Півдні — однаково, 11%.

"Кількість тих, хто не хворів на COVID 19 — найбільша у Південному регіоні (70%), найменша — у Західному (61%). В Центрі не хворіли 65%, на Сході — 67%”, — зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що найбільша кількість тих, хто хворіли чи зараз хворіє на COVID-19, серед молоді, найменша — серед літніх людей: 18-29 років — 36%, 30-39 років — 32%, 40-49 років — 27%, 50-59 років — 34%, 60+ років — 21%.

Серед них найбільша кількість тих, хто встановив хворобу за допомогою тесту — серед людей, віком 50-59 років (22%), найменша — серед літніх людей, 60+ років (11%).

Найбільша кількість тих, хто визначив хворобу за симптомами — серед молоді, 18-29 років (16%), найменша — серед літніх людей, 60+ років (10%).

Найбільша кількість тих, хто не хворіли — серед літніх людей, 60+ років (73%), найменша — серед людей, віком 18-29 років та 50-59 років (однаково, 61%)

Довідково

Опитування проведене впродовж 13-15 квітня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондента, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,085 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 травня, — 2,7 тис., що менше, ніж днем раніше.