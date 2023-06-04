В Украине 75% школ оборудованы как минимум простейшими укрытиями - МОН

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«Если в начале, когда мы начинали учебный год в 2022-2023, количество, например, школ, которые были оборудованы укрытиями составляла примерно до 60%, то на сегодня уже 75% школ оборудованы простейшими укрытиями как минимум. Но этот процесс перманентный», - рассказал Витренко.

Также он сообщил, что государство в этом году сформировало особую образовательную субвенцию размером 1,5 млрд грн, которая будет использоваться для обеспечения безопасной среды учреждений образования.

«Она уже распределена между регионами Украины. И регионы с апреля могут уже делать укрытия в тех школах, где их нет, или обустраивать», - сказал Витренко.

Дополнение

В апреле 2023 года Кабинет министров Украины одобрил Концепцию безопасности учреждений образования.

Добавим

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что после трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 4800 бомбоубежищ. Закрытыми оказались 252, непригодными к использованию - 893.



