В Україні 75% шкіл обладнано щонайменше найпростішими укриттями – МОН

Цитата

«Якщо на початку, коли ми починали навчальний рік у 2022-2023, кількість, наприклад, шкіл, які були обладнані укриттями становила приблизно до 60%, то станом на сьогодні вже 75% шкіл обладнано найпростішими укриттями як мінімум. Але цей процес перманентний», - розповів Вітренко.

Також він повідомив, що держава в цьому році сформувала особливу освітню субвенцію розміром 1,5 млрд грн, яка буде використовуватися для забезпечення безпечного середовища закладів освіти.

«Вона вже розподілена між регіонами України. І регіони з квітня можуть вже робити укриття в тих школах, де їх немає, або облаштовувати», - сказав Вітренко.

Доповнення

У квітні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив Концепцію безпеки закладів освіти.

Додамо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 4800 бомбосховищ. Зачиненими виявилися 252, непридатними до використання - 893.



