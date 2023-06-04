В Україні 75% шкіл обладнано щонайменше найпростішими укриттями – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні вже 75% шкіл обладнано хочаб найпростішими укриттями. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Якщо на початку, коли ми починали навчальний рік у 2022-2023, кількість, наприклад, шкіл, які були обладнані укриттями становила приблизно до 60%, то станом на сьогодні вже 75% шкіл обладнано найпростішими укриттями як мінімум. Але цей процес перманентний», - розповів Вітренко.
Також він повідомив, що держава в цьому році сформувала особливу освітню субвенцію розміром 1,5 млрд грн, яка буде використовуватися для забезпечення безпечного середовища закладів освіти.
«Вона вже розподілена між регіонами України. І регіони з квітня можуть вже робити укриття в тих школах, де їх немає, або облаштовувати», - сказав Вітренко.
Доповнення
У квітні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив Концепцію безпеки закладів освіти.
Додамо
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 4800 бомбосховищ. Зачиненими виявилися 252, непридатними до використання - 893.