В Украине 4G доступен в более чем 15 тыс. населенных пунктов - Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине, по состоянию на начало мая, 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
"По состоянию на 1 мая, 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины. Это больше половины из общего числа. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот в небольшие населенные пункты высокоскоростной мобильный интернет в многих случаях еще не добрался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поможет решить эту ситуацию развертывания сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц. Это позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.
Сейчас операторы получили технологически нейтральные лицензии на 4G в диапазоне 800-900 МГц. Также были внесены необходимые для развития 4G изменения в План использования радиочастот и уменьшен размер платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом.
В июле операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц. Стартует этот процесс из западных областей.
По прогнозам Минцифры, в начале 2021 года доступ к 4G будут иметь 88% населения, а в июле 2022 года - 95%.
Напомним, Киевский городской совет сегодня утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена. Решение поддержал 71 депутат.