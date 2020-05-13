В Україні 4G доступний у понад 15 тис. населених пунктів - Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні, станом на початок травня, 4G доступний у 15 478 населених пунктах України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
"Станом на 1 травня, 4G доступний у 15 478 населених пунктах України. Це більше половини із загальної кількості. Але це, здебільшого, великі й середні міста та селища, де мешкає 82% населення. А ось до невеличких населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет у багатьох випадках ще не дістався", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що допоможе вирішити цю ситуацію розгортання мереж мобільних операторів у діапазоні 900 МГц. Це дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони.
Наразі оператори отримали технологічно нейтральні ліцензії на 4G у діапазоні 800-900 МГц. Також були внесені необхідні для розвитку 4G зміни у План використання радіочастот та зменшено розмір плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.
У липні оператори розпочнуть роботу мережі 4G у діапазоні 800-900 МГц. Стартує цей процес із західних областей.
За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 року доступ до 4G матимуть 88% населення, а у липні 2022 року – 95%.
Нагадаємо, Київська міська рада сьогодні затвердила механізми для запуску 4G на всіх станціях метрополітену. Рішення підтримав 71 депутат.