В Украине погибло по меньшей мере 9444 мирных жителей - ООН

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“Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель по меньшей мере 9444 тысяч гражданских лиц, в том числе 545 детей, 1156 детей получили ранения. Реальные цифры, вероятно, гораздо выше. По некоторым оценкам, общее количество убитых гражданских лиц и военнослужащих обеих сторон составляет полмиллиона, и конца этой войне, которая была начата вопреки принципам Устава ООН и международного права, не видно", — сказал заместитель Генсекретаря ООН.

Он также отметил, что после прекращения зерновой сделки атаки россиян только обострились и могут нести угрозу для людей, которые уже почувствовали нехватку продовольствия.

"Нападения на зерновые объекты могут иметь далеко идущие глобальные последствия. Они угрожают свести на нет прогресс, достигнутый в укреплении продовольственной безопасности за последний год. Это может стать катастрофой для 345 миллионов человек, которые уже испытывают острую нехватку продовольствия во всем мире", — сказал ДиКарло.

Также, согласно его заявлению, на данный момент ООН подтвердила 173 случая сексуального насилия, связанного с войной, в отношении 112 мужчин, 57 женщин и четырех девушек.

"Мы сожалеем, что ООН до сих пор не имеет необходимого доступа для проверки утверждений о нарушениях против детей на подконтрольной россиянам территории Украины или в самой российской федерации, включая детей, которых предположительно вывезли в российскую федерацию из Украины", — сказал ДиКарло.

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