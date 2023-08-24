В Україна загинуло щонайменше 9444 мирних мешканців – ООН

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“Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель щонайменше 9444 тисяч цивільних осіб, у тому числі 545 дітей, 1156 дітей отримали поранення. Реальні цифри, ймовірно, набагато вищі. За деякими оцінками, загальна кількість убитих цивільних осіб і військовослужбовців обох сторін становить півмільйона, і кінця цій війні, яка була розпочата всупереч принципам Статуту ООН і міжнародного права, не видно", — сказав заступник Генсекретаря ООН.

Він також наголосив, що після припинення зернової угоди атаки росіян лише загострились і можуть нести загрозу для людей, які вже відчули нестачу продовольства.

"Напади на зернові об'єкти можуть мати далекосяжні глобальні наслідки. Вони загрожують звести нанівець прогрес, досягнутий у зміцненні продовольчої безпеки за останній рік. Це може стати катастрофою для 345 мільйонів людей, які вже відчувають гостру нестачу продовольства в усьому світі", — сказав ДіКарло.

Також, згідно з його заявою, на даний момент ООН підтвердила 173 випадки сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосовно 112 чоловіків, 57 жінок і чотирьох дівчат.

"Ми шкодуємо, що ООН досі не має необхідного доступу для перевірки тверджень про порушення проти дітей на підконтрольній росіянам території України або в самій російській федерації, включно з дітьми, яких ймовірно вивезли в російську федерацію з України", — сказав ДіКарло.

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