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В Укравтодоре Кубраков доказал, что государство может решать накопленные годами проблемы - депутаты

Киев • УНН

 • 16095 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Народные депутаты от партии “Слуга народа” считают, что новый министр инфраструктуры Александр Кубраков сможет внедрять методы эффективного управления, которые он использовал во время руководства “Укравтодором”, и в других отраслях, подотчетных Министерству инфраструктуры. Такое мнение депутаты высказали в ходе сессии вопросов к кандидату в министры Кубракову перед голосованием за его кандидатуру на новую должность.

В Укравтодоре Кубраков доказал, что государство может решать накопленные годами проблемы - депутаты

В частности, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк уверена, что практику решения накопленных годами проблем в дорожной отрасли необходимо переносить и на другие сферы, подконтрольные министерству.

“Укравтодор, главой которого был Кубраков, доказал, что государство может решать накопленные годами проблемы и выполнять те поставленные цели, которые были поставлены программой президента Большое строительство. В результате мы имеем 4056 км отремонтированных, реконструированных дорог, и более 150 больших и малых мостов. Некоторые вещи „Укравтодор“ делал впервые. Например, впервые утверждена методология закупок, в которой используется лучший опыт и практика финансовых учреждений, которые работают с инфраструктурными проектами”, — подчеркнула Шуляк.

Александр Кубраков, в свою очередь, подтвердил, что такие же реформаторские практики будут внедряться и в “Укрзализныце”, и в других отраслях.

В свою очередь член комитета по вопросам бюджета Арсений Пушкаренко также подчеркнул результативность работы Кубракова в автодорожной отрасли.

“Биография господина Кубракова это 4000 государственных дорог высокого качества за прошлый год. И прошла зима, эти дороги не сошли. Это дороги, по которым мы все с вами ездим. Сейчас мы видим, что лоббисты дорожной мафии, которая пыталась сбить Кубракова последние полтора года, нам рассказывают (о несостоятельности управленческого опыта нового министра) Они ушли, канули в лету, теперь те методы, которые запускал Кубраков в „Укравтодоре“ — прозрачные, открытые и эффективные — будут распространяться на все министерство инфраструктуры. Он доказал свою эффективность в Укравтодоре, я убежден, что докажет эффективность в министерстве, надо наводить порядок у нас и в портах, и на железной дороге”, — подчеркнул Пушкаренко.

Ранее в ходе пресс-конференции аналогичным образом охарактеризовал заслуги Кубраков в “Укравтодоре” и Президент Владимир Зеленский: “Самый мощный человек, который показал действительно серьезный результат в инфраструктурных проектах, — это Александр Кубраков, поэтому он стал министром”.

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