В Укравтодоре Кубраков доказал, что государство может решать накопленные годами проблемы - депутаты

КИЕВ. 20 мая. УНН. Народные депутаты от партии “Слуга народа” считают, что новый министр инфраструктуры Александр Кубраков сможет внедрять методы эффективного управления, которые он использовал во время руководства “Укравтодором”, и в других отраслях, подотчетных Министерству инфраструктуры. Такое мнение депутаты высказали в ходе сессии вопросов к кандидату в министры Кубракову перед голосованием за его кандидатуру на новую должность.