В Укравтодорі Кубраков довів, що держава може вирішувати накопичені роками проблеми - депутати

Зокрема, заступник голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк впевнена, що практику вирішення накопичених роками проблем в дорожній галузі необхідно переносити і на інші сфери, підконтрольні міністерству.

“Укравтодор, главою якого був Кубраков, довів, що держава може вирішувати накопичені роками проблеми і виконувати ті поставлені цілі, які були поставлені програмою президента Велике будівництво. В результаті ми маємо 4056 км відремонтованих, реконструйованих доріг, і більше 150 великих і малих мостів. Деякі речі „Укравтодор“ робив вперше. Наприклад, вперше затверджена методологія закупівель, в якій використовується кращий досвід і практика фінансових установ, які працюють з інфраструктурними проектами”, — підкреслила Шуляк.

Олександр Кубрак, в свою чергу, підтвердив, що такі ж реформаторські практики будуть впроваджуватися і в “Укрзалізниці”, і в інших галузях.

У свою чергу член комітету з питань бюджету Арсеній Пушкаренко також підкреслив результативність роботи Кубракова в автодорожній галузі.

“Біографія пана Кубракова це 4000 державних доріг високої якості за минулий рік. І пройшла зима, ці дороги не зійшли. Це дороги, по яким ми всі з вами їздимо. Зараз ми бачимо, що лобісти дорожньої мафії, яка намагалася збити Кубракова останні півтора року, нам розповідають (про неспроможність управлінського досвіду нового міністра). Вони пішли, канули в лету, тепер ті методи, які запускав Кубраков в „Укравтодорі“ — прозорі, відкриті та ефективні — будуть поширюватися на все міністерство інфраструктури. Він довів свою ефективність в Укравтодорі, я переконаний, що доведе ефективність в міністерстві, треба наводити порядок у нас і в портах, і на залізниці”, — підкреслив Пушкаренко.

Раніше в ході прес-конференції аналогічним чином охарактеризував заслуги Кубракова в “Укравтодорі” і Президент Володимир Зеленський: “Найпотужніша людина, яка показала дійсно серйозний результат в інфраструктурних проектах, — це Олександр Кубраков, тому він став міністром”.