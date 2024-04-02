В Украину доставили 108 тысяч доз вакцины КПК для прививок детей

108 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) были доставлены в Украину для проведения бесплатных прививок для детей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

108 тысяч доз комбинированной вакцины КПК бельгийского производства в поддержку Национальной программы по иммунизации в Украину доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке правительства Японии и Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщается, каждый ребенок должен получить две дозы вакцины КПК - в 12 месяцев и в 6 лет. В Минздраве отметили, что прививки позволяют сформировать специфический иммунитет против кори, паротита и краснухи. Также в случае болезни вакцинированные дети переносят ее легче без таких осложнений, как пневмония, отит (ушная инфекция), энцефалит (воспаление мозга), панэнцефалит (заболевание головного мозга). В ведомстве также отметили, что лекарств против кори не существует, поэтому вакцинация - единственное средство защиты против заболевания в мире.

Как указали в Минздраве, корь - опасная инфекционная болезнь, которая является угрозой для невакцинированных детей и взрослых. Она передается воздушно-капельным путем и является чрезвычайно заразной.

Справочно

В 2023 году в Украине было зарегистрировано 55 случаев заболевания корью в 13 регионах, среди заболевших - 31 ребенок. В прошлом году охват прививками против кори в Украине среди детей в возрасте до одного года составил 92,4%. В условиях войны дополнительным фактором риска распространения кори является скопление людей, в частности, в укрытиях во время воздушных тревог.

На уровне страны летом 2023 года была объявлена общенациональная кампания по "догоняющей вакцинации" против кори. За три месяца в рамках кампании удалось вакцинировать 153 493 ребенка. Среди них первую прививку получили 68 488 детей в возрасте от 2 до 17 лет, вторую дозу вакцины - 85 005 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

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