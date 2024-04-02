"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
В Украину доставили 108 тысяч доз вакцины КПК для прививок детей
На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель
Силы обороны отбили 4 штурма на левобережье Днепра и потопили лодку россиян
Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине
ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен
В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей
В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший
На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания
Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу
российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg
Популярные
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб
Публикации
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
В Украину доставили 108 тысяч доз вакцины КПК для прививок детей
108 тысяч доз вакцины КПК было доставлено в Украину ЮНИСЕФ при поддержке Японии и Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы обеспечить бесплатную вакцинацию детей от кори, паротита и краснухи.
На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель
Руководитель предприятия загрязнил более 1,3 га земли, незаконно сбрасывая и сжигая туши животных в Киевской области.
Силы обороны отбили 4 штурма на левобережье Днепра и потопили лодку россиян
Украинские военные удержали позиции и уничтожили более сотни россиян во время восьми попыток российских штурмов на нескольких направлениях в районе проведения операции Объединенных сил, а также уничтожили 57 единиц российского вооружения и военной техники.
Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине
В оккупированной Херсонской области россияне принудительно создают пропагандистские "музеи" в школах, чтобы промывать мозги детям, искажая реальность и изображая оккупантов как "освободителей".
ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен
Массированные ракетные и беспилотные удары россии по гражданским объектам и критически важной энергетической инфраструктуре в Украине являются ответом Путина тем, кто считает, что мир с ним возможен, отмечают в Еврокомиссии.
В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей
Комплексы самообслуживания на всех станциях киевского метрополитена возобновили работу после временной остановки из-за технических неисправностей.
В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший
В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и автобуса, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.
На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания
17-летний парень погиб после того, как на него обвалилась часть стены заброшенного здания в Тернопольской области.
Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу
В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.
российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg
Три российских танкера с нефтью "Сокол" стоят на якоре вблизи индийских портов, что свидетельствует о возобновлении торговли российской нефтью с Индией, несмотря на санкции США.