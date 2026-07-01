В Украине завтра не планируют отключать свет 1 июля 2026

Завтра в Украине не планируют вводить отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра применение мер ограничения не планируется - говорится в сообщении.

Как сообщили в Укрэнерго, "это стало возможным благодаря снижению температуры в соседних государствах и улучшению возможностей для осуществления импорта электроэнергии".

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

Из-за жары по всей Украине 1 июля будут действовать графики отключений света