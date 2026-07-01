В Украине завтра не планируют отключать свет 1 июля 2026

$44.790.0651.030.13
ukenru
16:49 • 258 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
16:40 • 942 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
16:21 • 1954 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
14:51 • 5346 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
14:19 • 11009 просмотра
Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил датуVideo
Эксклюзив
13:45 • 15292 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
1 июля, 09:55 • 16430 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Эксклюзив
1 июля, 09:48 • 27253 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства
1 июля, 07:57 • 36662 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto
1 июля, 07:42 • 25072 просмотра
В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой графикPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
3.4м/с
42%
747мм
Популярные новости
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат1 июля, 07:07 • 34679 просмотра
В Чехии ультраправая SPD хочет лишить Зеленского Ордена Белого Льва, у Павела отреагировали1 июля, 10:28 • 10539 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы11:37 • 17852 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске12:25 • 16770 просмотра
Враг нанёс баллистический удар по Одесской области: двое погибших, 15 раненых13:35 • 10593 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону15:50 • 2356 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
13:45 • 15290 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске12:25 • 16827 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы11:37 • 17900 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 36662 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Львовская область
Гданьск
Рава-Русская
Львов
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 40976 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 76796 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 91505 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 103181 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 137766 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Украине завтра не планируют отключать свет 1 июля 2026

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Завтра в Украине не планируют вводить отключения света благодаря снижению температуры в соседних государствах. Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

В Украине завтра не планируют отключать свет

Завтра в Украине не планируют вводить отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра применение мер ограничения не планируется 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Укрэнерго, "это стало возможным благодаря снижению температуры в соседних государствах и улучшению возможностей для осуществления импорта электроэнергии".

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

Из-за жары по всей Украине 1 июля будут действовать графики отключений света 30.06.26, 19:52 • 3708 просмотров

Антонина Туманова

Общество