Из-за жары по всей Украине 1 июля будут действовать графики отключений света

В среду, 1 июля, графики отключений света на фоне жары будут действовать с 17:00 до 22:00 во всех областях, сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

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"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме — завтра, 1 июля, во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления", — сообщили в "Укрэнерго".

Сообщается, что графики будут действовать с 17:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса, а также для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).

Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

Напомним

Из-за последствий российских атак и аномальной жары сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений, из-за вражеских атак частично без света — 5 областей, из-за непогоды — 8.