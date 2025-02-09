В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками "Линия Дронов" - Умеров
Киев • УНН
Минобороны запускает проект "Линия Дронов" для пяти элитных полков и бригад. Проект позволит создавать зону поражения до 15 км и обеспечит постоянное воздушное сопровождение пехоты.
В Украине запускают революционный проект "Линия Дронов". Он кардинально усилит украинские бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет УНН.
Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БпЛА. "Линия Дронов" будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе,
Умеров отметил, что первый этап охватывает пять элитных полков и бригад. В частности:
- 20 отдельный полк «К-2»;
- 429 полк «Ахиллес»;
- 427 полк «РАРОГ»;
- 414 бригада «Птицы Мадьяра»;
- полк «Феникс» (бригада «Месть»).
По словам министра, будет объединены пехота и БпЛА в единую ударную систему, что в свою очередь позволит:
- формировать killzone (зону поражения) глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь;
- предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие;
- выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.
Он добавил, что это кардинально изменит тактику боя, давая украинским воинам решающее преимущество.
Спасибо президенту Украины за инициативу и всему оборонно-промышленному комплексу, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага,
Напомним
Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на государственном предприятии. Проект реализуется по трехстороннему соглашению с частным разработчиком для обеспечения Сил обороны Украины.