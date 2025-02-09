В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками "Линия Дронов" - Умеров

В Украине запускают революционный проект "Линия Дронов". Он кардинально усилит украинские бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет УНН.

Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БпЛА. "Линия Дронов" будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе,

Умеров отметил, что первый этап охватывает пять элитных полков и бригад. В частности:

По словам министра, будет объединены пехота и БпЛА в единую ударную систему, что в свою очередь позволит:

Он добавил, что это кардинально изменит тактику боя, давая украинским воинам решающее преимущество.

Спасибо президенту Украины за инициативу и всему оборонно-промышленному комплексу, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага,