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В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками "Лінія Дронів"- Умєров

В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками "Лінія Дронів"- Умєров

Київ • УНН

 • 36645 перегляди

Міноборони запускає проект "Лінія Дронів" для п'яти елітних полків і бригад. Проект дозволить створювати зону ураження до 15 км та забезпечить постійний повітряний супровід піхоти.

В Україні запускають революційний проект "Лінія Дронів". Він кардинально посилить українські бригади та буде масштабувати досвід ефективного знищення противника. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише УНН.

Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БпЛА. "Лінія Дронів" масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі,

- йдеться у повідомленні.

Умєров зазначив, що перший етап охоплює п'ять елітних полків і бригад. Зокрема:

  • 20 окремий полк "К-2";
    • 429 полк "Ахіллес";
      • 427 полк "РАРОГ";
        • 414 бригада "Птахи Мадяра";
          • полк "Фенікс" (бригада "Помста").

            За словами міністра, буде поєднано піхоту та БпЛА в єдину ударну систему, що у свою чергу дозволить:

            • формувати killzone (зону ураження) глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися безвтрат;
              • надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття;
                • виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій.

                  Він додав, що це кардинально змінить тактику бою, даючи українським воїнам вирішальну перевагу.

                  Дякую президенту України за ініціативу та всьому оборонно-промисловому комплексу, який 24/7 розвиває наші безпілотні технології. Масштабуємо технологічну перевагу. Змінюємо хід війни. Знищуємо ворога,

                  - резюмував Умєров.

                  Нагадаємо

                  Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на державному підприємстві. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником для забезпечення Сил оборони України.

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

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