Киев • УНН
За минувшие сутки 424 пожарные ГСЧС потушили 77 пожаров на открытых территориях площадью 55,47 га. ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку 90% пожаров возникают из-за халатности людей.
За минувшие сутки в Украине потушили 77 пожаров на открытых территориях площадью 55,47 га. ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку 90% пожаров возникают из-за небрежности людей, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки 424 пожарных ГСЧС ликвидировали 77 пожаров в экосистемах на площади 55,47 га", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.
Указано, что кроме ликвидации последствий вражеской агрессии на территории Украины и спасения жизней, чрезвычайники ежедневно тушат пожары на открытых территориях.
"В 90% случаев они возникают из-за безответственных и небрежных действий людей. Ведь в жаркий период даже маленькая искра может уничтожить большие площади, перекинуться на здания, угрожать здоровью и жизни людей", - отметили в ГСЧС.
И призвали каждого соблюдать правила пожарной безопасности.
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