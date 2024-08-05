За минувшие сутки в Украине потушили 77 пожаров на открытых территориях площадью 55,47 га. ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку 90% пожаров возникают из-за небрежности людей, пишет УНН.

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"За прошедшие сутки 424 пожарных ГСЧС ликвидировали 77 пожаров в экосистемах на площади 55,47 га", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Указано, что кроме ликвидации последствий вражеской агрессии на территории Украины и спасения жизней, чрезвычайники ежедневно тушат пожары на открытых территориях.

"В 90% случаев они возникают из-за безответственных и небрежных действий людей. Ведь в жаркий период даже маленькая искра может уничтожить большие площади, перекинуться на здания, угрожать здоровью и жизни людей", - отметили в ГСЧС.

И призвали каждого соблюдать правила пожарной безопасности.

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