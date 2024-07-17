Использование россиянами FPV-дронов для атак на гражданские объекты стало привычной тактикой, особенно на Харьковщине, где целями часто становятся подразделения ГСЧС и Нацполиции. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Применение по гражданским объектам FPV-дронов уже стало привычным для врага. У нас под прицелом на Харьковщине подразделения ГСЧС и Нацполиция, для них это приоритетные цели. Также враг делает сбросы на прифронтовых селах по гражданским. Даже уже фиксировали случай попадания вражеского FPV в Харькове", - говорит Синегубов.

По его словам враг постоянно модернизируется.

Напомним

российские войска увеличили количество применений FPV-дронов, за сутки 16 раз запускали беспилотники по украинским городам.