В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ
Киев • УНН
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31 рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
По всей Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31 рф, передает УНН.
Детали
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
В Воздушных Силах ВСУ сообщают о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ.
Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31 с аэродрома Моздок
УНН сообщал, что утром уже звучала масштабная тревога.
В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31 рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
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