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В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 09:47  •  16901 просмотра

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В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31 рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

 По всей Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31 рф, передает УНН.

Детали

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

В Воздушных Силах ВСУ сообщают о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ.

Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31 с аэродрома Моздок

- говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

УНН сообщал, что утром уже звучала масштабная тревога

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
В Україні вдруге за ранок масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ
Large-scale air alert in Ukraine for the second time this morning due to the takeoff of an enemy MiG
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