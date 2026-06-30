В Украине выпустили "желтое" предупреждение из-за ухудшения погоды
Киев • УНН
30 июня в Закарпатье ожидаются грозы, шквалы и град. 1 июля непогода накроет Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области.
В Украине выпустили предупреждение "желтого" уровня об ухудшении погодных условий в ряде областей, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Детали
30 июня в Закарпатье, как указано, ожидаются грозы, местами шквалы 15–20 м/с и град. В местах сильных ливней возможно:
- стремительное повышение уровня воды на малых реках на 0,5-1 м;
- частичное затопление пониженных территорий, особенно в населенных пунктах;
- формирование значительного местного и склонового стока;
- в горных районах - сход небольших селевых потоков.
"I уровень опасности (желтый)", - отметили в ГСЧС.
"1 июля в Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - указали в ГСЧС.
1-2 июля в большинстве областей Украины, как сообщается, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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