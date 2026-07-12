Эксклюзив

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер, а с 14 июля - потепление

Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм

Силы беспилотных систем украинскими дронами поразили Сызранский НПЗ в самарской области рф

"Супер" Эль-Ниньо может вызвать мировой шок цен на продукты питания, который продлится до 2028 года - аналитики

Что празднуют 12 июля в Украине и мире

Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил, что не пропустит ни одно судно

В Крыму и на ВОТ произошел масштабный блэкаут, сообщают о вероятном ударе по Балаклавской ТЭС

Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки

Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg