В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер, а с 14 июля - потепление
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине ожидаются дожди, местами грозы, ветер 5-10 м/с. С 14-15 июля температура повысится на 2-4 градуса.
В ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди и ветер, а с 14-15 июля - повышение температуры на 2-4°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшие три дня временами дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, завтра днем на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с
В Укргидрометцентре добавили, что температура завтра ночью будет достигать 12-17°, днем 23-28°, в западных областях ночью 10-15°, днем 21-26°, 14-15 июля в Украине повышение температуры на 2-4°.
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