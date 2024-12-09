В Украине утвердили новую символику Службы внешней разведки
Киев • УНН
Президент утвердил эмблему и флаг СВР Украины с уникальными элементами, включая QR-код и девиз "истина побеждает все". Символика будет отражать принадлежность к ведомству и использоваться на официальных мероприятиях.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе Президента №838/2024 от 9 декабря, передает УНН.
"Эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками", - говорится в указе.
Отмечается, что в центре креста - синий круглый медальон с изображением Знака княжеского государства Владимира Великого, а медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу "Omnia Vincit Veritas ("Истина побеждает все") и декоративная точка.
"Между сторонами Креста - изображение трех скрещенных стрел остриями вверх и ключа бородкой книзу. Бородка ключа стилизована в виде QR-кода официального веб сайта Службы внешней разведки Украины. Изображение Знака княжеского государства Владимира Великого, стрел, ключа, а также буквы надписи и точка – золотые", - отмечается в указе.
Также был утвержден флаг СВР, представляющий собой прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.
"В верхней левой четверти флага-две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, в центре свободного края полотнища – эмблема Службы внешней разведки Украины. Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны", - отмечается в указе.
В документе указывается, что эмблема и флаг являются официальными отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующими о принадлежности к Службе внешней разведки Украины.
Эмблема изображается на флаге, может воспроизводиться на административных зданиях и сооружениях СВР, на ведомственных поощрительных знаках отличия и знаках различия на форменной одежде военнослужащих.
Флаг Службы внешней разведки Украины может устанавливаться на административных зданиях Службы внешней разведки Украины, в кабинете председателя СВР и может использоваться во время проведения официальных мероприятий.
"Изображения эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины могут воспроизводиться на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео - и фотоматериалах, издаваемых Службой внешней разведки, а также в других случаях по решению главы Службы внешней разведки Украины", - отмечается в документе.
Напомним
В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины, назначив на должность Олега Иващенко, перед этим уволив с этой должности Александра Литвиненко.