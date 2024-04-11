В Украине резко выросли продажи гибридных автомобилей: назвали топ моделей

В Украине в первом квартале этого года резко выросли продажи гибридных автомобилей - на 59% по сравнению с прошлогодним показателем, самой популярной новой моделью стала Toyota RAV-4, а в сегменте подержанных гибридов - Ford Fusion US, сообщили в четверг в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В І квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,7 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 59% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Указано, что доля новых авто в этом количестве составила 51%.

В сегменте новых легковых авто, по сообщению, лидером рынка гибридов стал TOYOTA RAV-4 (480 ед.). Второй результат - у TOYOTA Camry (221 ед.). Третий по популярности - NISSAN Qashqai (164 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (255 шт.). Также в лидерской тройке: CHEVROLET Volt (138 ед.) и TOYOTA Prius (136 ед.), отметили в ассоциации.

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