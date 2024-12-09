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В Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ - Кузин

В Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ - Кузин

Киев  •  УНН

 • 6049 просмотра

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине на 18-20% ниже, чем в прошлом году, но ожидается рост зимой. За эпидемический сезон заболело более миллиона украинцев, еженедельно болеют около 100 тысяч.

В Украине, как и в других странах Европы, наблюдается постепенное увеличение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В то же время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на 18-20% меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью, передает УНН.

Детали

Показатели заболеваемости ниже из-за того, что волна ковида пришлась на лето, что способствовало высоким показателям заболеваемости в то время. На сегодня новый штамм Омикрон остается доминирующим в Европе и Украине.

Кузин рассказал, что в целом за период эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболело более миллиона украинцев, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, доля случаев COVID-19 уменьшилась, и именно это и является причиной снижения общего количества больных ОРВИ.

В среднем каждую неделю респираторными заболеваниями болеют около 100 тысяч украинцев. Ожидается, что в декабре, январе и феврале заболеваемость гриппом и ОРВИ будет расти и выйдет на первое место среди инфекционных болезней, а COVID-19 будет все больше отходить на второй план.

Кузин подытожил, что грипп и ОРВИ займут доминирующую позицию в общем количестве заболевших в ближайшие месяцы.

Ранее

УНН сообщал, что в Украине возросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19, а в двух областях был превышен эпидпорог.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

COVID-19Здоровье
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