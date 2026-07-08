В Украине предлагается ввести систему Ветеранских лечебных судов по примеру США

Создать в Украине систему специализированных ветеранских лечебных судов, по образцу американских Veterans Treatment Court (VTC), предлагает комбат 423 ОБ БПС Виталий Герсак, передает УНН.

По мнению комбата, после войны чувствительная к потребностям ветеранов система правосудия будет особенно востребована в Украине, с ее несколькими миллионами УБД и целой кучей нерешенных социально-экономических противоречий.

Примером для подражания в Украине может стать американская система Veterans Treatment Court – специализированных "ветеранских лечебных судов", которые сочетают правосудие, лечение и реабилитацию. Их цель – не наказывать и не изолировать от общества ветеранов-правонарушителей, а, наоборот, разобраться с причинами неправомерного поведения, помочь с ними справиться и вернуть человека к полноценной жизни.

Сейчас в США действует уже более 600 судов для ветеранов, которые рассматривают дела о хранении наркотиков и оружия, нетрезвом вождении, бытовых конфликтах и хулиганстве, мелких кражах, нарушении общественного порядка. Смысл их работы в том, чтобы на этапе следствия выяснить причины, которые привели ветерана к противоправному поступку, дать правонарушителю возможность осознать свою проблему и работать над ней, разработать индивидуальную программу лечения и возвращения к нормальной жизни, а также существенно смягчить наказание в случае согласия правонарушителя на выполнение индивидуального реабилитационного плана мероприятий. Перечень мероприятий традиционно состоит из регулярных посещений суда, лечения от зависимостей, психотерапии, лечения ПТСР, периодических тестов на употребление алкоголя и наркотиков, помощи в получении жилья и трудоустройстве, работы с социальными работниками, взаимодействия с группами поддержки и постоянного контактирования со своим ветераном-ментором. Если участник программы добросовестно ее соблюдает, то обвинение и условия отбывания наказания могут быть существенно смягчены, наказание ослаблено или вообще снято. Если же нарушитель "срывается" - суд возвращается к стандартным санкциям, – отмечает В.Герсак.

По мнению В.Герсака, для создания ветеранских судов, или по крайней мере, для запуска соответствующих пилотных проектов в Украине не нужно ни создавать специальные суды, ни принимать новые отдельные законы, ни изобретать и финансировать новые госинституции. Ветеранские суды могут создаваться "снизу", как пилотные проекты отдельных судов и судей, а уже потом получать масштабирование, формализацию и государственную поддержку. Ближайший аналог и пример того, как все это может быть инициировано в Украине – наш собственный опыт по внедрению специализированных составов судей по делам семьи и детей, к которым подключаются психологи и социальные работники и где предусмотрены специальные процедуры рассмотрения дел. В пилотном проекте уже принимают участие более десятка судов и свыше полусотни судей. Путь уже знаком и проторен, кто-то должен лишь сделать первый шаг. Американский опыт ветеранской политики дает нам уникальную возможность заглянуть немного вперед и уберечь многострадальный украинский "лоб" хотя бы от части будущих "шишек", которые нам еще поставит жизнь – считает автор.