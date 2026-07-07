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В Украине определили меры для повышения безопасности работы АЗС в регионах, находящихся под угрозой атак рф

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Премьер-министр Свириденко сообщила о дополнительных мерах для защиты АЗС в прифронтовых регионах. Дефицита топлива нет, поставки бесперебойные.

В Украине определили меры для повышения безопасности работы АЗС в регионах, находящихся под угрозой атак рф

Российские удары по АЗС становятся системным вызовом для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в правительстве определили дополнительные меры для повышения безопасности работы АЗС в регионах, находящихся под постоянной угрозой вражеских атак, передает УНН.

Детали

Свириденко сообщила, что состоялось координационное совещание с операторами рынка нефтепродуктов и всеми причастными ведомствами по стабильному обеспечению страны топливом. В приоритете — нужды прифронтовых общин.

Российские удары по АЗС на Черниговщине почти ежедневны: 25 прилетов с начала лета06.07.26, 16:41 • 2692 просмотра

Российские удары по АЗС становятся системным вызовом для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры. Сейчас необходимые объемы топлива имеются в наличии, дефицита нет. Заблаговременно реализуем комплекс решений, которые позволят и в дальнейшем гарантировать бесперебойное снабжение топливом граждан, бизнеса, Сил безопасности и обороны и критической инфраструктуры 

- сообщила Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что "отдельно определили дополнительные меры для повышения безопасности работы АЗС в регионах, находящихся под постоянной угрозой вражеских атак".

Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях06.07.26, 17:05 • 41506 просмотров

Антонина Туманова

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