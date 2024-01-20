В Украине объявили в розыск экс-лидера коммунистов Симоненко
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Петра Симоненко, лидера запрещенной Коммунистической партии Украины. Против Симоненко возбуждено уголовное дело за публичные призывы к свержению конституционного строя и отрицание агрессии России против Украины.
Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
Украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам сосредоточения сил противника, живой силы, вооружения, военной техники, пункта управления и станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки произошло 72 боевых столкновения, украинские войска отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам
В уголовном производстве по факту хищения стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 подозреваемым, в том числе бывшему руководителю Госгеокадастра в Киевской области и бизнесмену Игорю Мазепе. Сейчас расследуется причастность других должностных лиц к сделке.
Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву
Немецкая оборонная компания Taurus Systems GmbH опровергла заявления о том, что она не может быстро пополнить запасы ракет в случае их поставки в Украину. Фирма подчеркнула свою готовность начать производство новых ракет Taurus и быстро модернизировать существующие, если будет соответствующий заказ.
В войне с россией можно либо выиграть, либо проиграть: Подоляк заявил о недопустимости компромиссов с рф
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, заявляет, что не может быть компромиссов с россией, которая, по его словам, не изменила своей военной ориентации и все еще представляет потенциальную угрозу.
В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет президента Ирана Ибрагима Раиси 24 января и президента россии владимира путина 12 февраля.
Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты
Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готовится к новым оборонным пакетам в партнерстве с ключевыми союзниками.
Глобальный "саммит мира": президент Швейцарии объяснила, почему хотела бы присутствия рф
Президент Швейцарии Виола Амхерд хочет, чтобы мирная конференция по Украине состоялась в 2024 году, а также отмечает, что без участия рф "саммит вряд ли станет настоящей мирной встречей".
В ОП назвали три главных условия, при которых будут возможны мирные переговоры с рф
Михаил Подоляк заявил, что Украина согласится на мирные переговоры с россией только при трех условиях.
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью - СМИ
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью, введенный после начала полномасштабной войны рф против Украины.