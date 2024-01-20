В Украине объявили в розыск экс-лидера коммунистов Симоненко

Главу запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко Министерство внутренних дел объявило в розыск. Бывший политик находится в розыскной базе данных МВД, передает УНН.

Детали

Инициатором розыска Симоненко стала Служба безопасности Украины.

Согласно данным МВД, лидер КПУ исчез 19 августа 2023 года.

Симоненко фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием СМИ) Уголовного кодекса Украины.

Контекст

11 августа 2023 года СБУ сообщила, что объявила Симоненко о подозрении по ч. 3 ст. 109 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием СМИ).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Симоненко был вывезен из Украины в РФ российскими спецназовцами, там его назначили заместителем председателя "центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза".

В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе. Во время своего выступления на "форуме" Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность "л/днр".

Кроме того, по данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде "антифашистского форума", который состоялся в Минске. Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ.

СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру коммунистов Симоненко