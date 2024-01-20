В Украине объявили в розыск экс-лидера коммунистов Симоненко

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  134482 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  158795 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  144777 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  143755 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  151830 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  161249 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  167863 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  160511 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  157699 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161785 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

В Украине объявили в розыск экс-лидера коммунистов Симоненко

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Петра Симоненко, лидера запрещенной Коммунистической партии Украины. Против Симоненко возбуждено уголовное дело за публичные призывы к свержению конституционного строя и отрицание агрессии России против Украины.

Политика •   •  7945 просмотра
В Украине объявили в розыск экс-лидера коммунистов Симоненко

Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам сосредоточения сил противника, живой силы, вооружения, военной техники, пункта управления и станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки произошло 72 боевых столкновения, украинские войска отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

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Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам

В уголовном производстве по факту хищения стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 подозреваемым, в том числе бывшему руководителю Госгеокадастра в Киевской области и бизнесмену Игорю Мазепе. Сейчас расследуется причастность других должностных лиц к сделке.

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Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам

Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву

Немецкая оборонная компания Taurus Systems GmbH опровергла заявления о том, что она не может быстро пополнить запасы ракет в случае их поставки в Украину. Фирма подчеркнула свою готовность начать производство новых ракет Taurus и быстро модернизировать существующие, если будет соответствующий заказ.

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Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву

В войне с россией можно либо выиграть, либо проиграть: Подоляк заявил о недопустимости компромиссов с рф

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, заявляет, что не может быть компромиссов с россией, которая, по его словам, не изменила своей военной ориентации и все еще представляет потенциальную угрозу.

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В войне с россией можно либо выиграть, либо проиграть: Подоляк заявил о недопустимости компромиссов с рф

В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет президента Ирана Ибрагима Раиси 24 января и президента россии владимира путина 12 февраля.

Новости Мира •   •  16179 просмотра
В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно

Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готовится к новым оборонным пакетам в партнерстве с ключевыми союзниками.

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Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты

Глобальный "саммит мира": президент Швейцарии объяснила, почему хотела бы присутствия рф

Президент Швейцарии Виола Амхерд хочет, чтобы мирная конференция по Украине состоялась в 2024 году, а также отмечает, что без участия рф "саммит вряд ли станет настоящей мирной встречей".

Политика •   •  20173 просмотра
Глобальный "саммит мира": президент Швейцарии объяснила, почему хотела бы присутствия рф

В ОП назвали три главных условия, при которых будут возможны мирные переговоры с рф

Михаил Подоляк заявил, что Украина согласится на мирные переговоры с россией только при трех условиях.

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В ОП назвали три главных условия, при которых будут возможны мирные переговоры с рф

Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью - СМИ

Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью, введенный после начала полномасштабной войны рф против Украины.

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Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью - СМИ