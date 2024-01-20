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В Україні оголосили в розшук екслідера комуністів Симоненка

В Україні оголосили в розшук екслідера комуністів Симоненка

Київ • УНН

 • 95035 перегляди

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Петра Симоненка, лідера забороненої Комуністичної партії України. Проти Симоненка порушено кримінальну справу за публічні заклики до повалення конституційного ладу і заперечення агресії Росії проти України.

Ватажка забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук. Колишній політик перебуває в розшуковій базі даних МВС, передає УНН.

Деталі

Ініціатором розшуку Симоненка стала Служба безпеки України.

Згідно з даними МВС, лідер КПУ зник 19 серпня 2023 року.

Симоненко фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням ЗМІ) Кримінального кодексу України.

Контекст

11 серпня 2023 року СБУ повідомила, що оголосила Симоненку про підозру за ч. 3 ст. 109 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої 2014 року, зокрема через подання збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням ЗМІ).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Симоненка вивезли з України до РФ російські спецпризначенці, там його призначили заступником голови "центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій – Комуністичної партії Радянського Союзу".

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу на "форумі" Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність "л/днр".

Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", який відбувся у мінську. Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф.

СБУ повідомила про підозру екслідеру комуністів Симоненку11.08.23, 09:32 • 1074726 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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