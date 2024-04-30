В Украине обесточены более 470 населенных пунктов, в Укрэнерго призывают уменьшить потребление электричества вечером

На утро вторника, 30 апреля, из-за боевых действий и технических причин обесточены 417 населенных пунктов. Потребление электричества продолжает снижаться из-за потепления, однако вечером в энергосистеме сохраняется дефицит, поэтому украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

По данным Укрэнерго, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам проблемы со светом возникли в Сумской и Черниговской областях.

По состоянию на 09:30 30 апреля потребление электричества на 2,5 % ниже, чем в это же время вчера, 29 апреля.

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Впрочем, как указали в Укрэнерго, в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей. Поэтому в Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно.

Сейчас в энергосистеме имеются только сетевые ограничения из-за повреждения оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами.

Как сообщается, в течение суток ограничения потребления действуют на Харьковщине. На утро там обесточены около 204 тысячи бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

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