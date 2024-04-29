Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго

На востоке Украины враг атаковал энергетический объект, на запрос Польши Украина принимала и передавала излишки электроэнергии в энергосистему соседней страны, есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", - говорится в сообщении.

Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС, как указано, оператор системы передачи в утренние часы ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ общим объемом 2278 МВт-ч.

"В то же время в дневные часы Украина по запросу Польши предоставила энергосистеме соседней страны экстренную помощь - приняла излишки электроэнергии общим объемом 600 МВт-ч. В то же время после прохождения пиковых часов Украина по запросу Польши оказывала аварийную помощь польской энергосистеме общим объемом 600 МВт-ч. Аварийная помощь на запрос украинского оператора системы передачи из соседних стран за прошедшие сутки не привлекалась", - добавили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

"На востоке страны враг атаковал энергетический объект. Повреждено оборудование, отключалась воздушная линия. В Донецкой области вчера днем из-за обесточивания одной из воздушных линий облэнерго обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители", - сообщили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,40 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в министерстве.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 9816 МВт-ч. Также в небольшом объеме днем запланирован экспорт в Молдову - 100 МВт-ч.