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Ворог атакував об'єкт енергетики на сході, Польщі надавали аварійну допомогу, є обмеження у двох областях - Міненерго

Ворог атакував об'єкт енергетики на сході, Польщі надавали аварійну допомогу, є обмеження у двох областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 21498 перегляди

Через обмеження в мережі та ворожі атаки на енергетичні об'єкти на сході України сталися відключення електроенергії в Харківській області та Кривому Розі, в той час як Україна надала екстрену допомогу, перекинувши надлишок електроенергії в польську енергосистему.

На сході України ворог атакував енергетичний об’єкт, на запит Польщі Україна брала та передавала надлишки електроенергії до енергосистеми сусідньої країни, є обмеження у Харківській області та у Кривому Розі, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Деталі

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - ідеться у повідомленні.

Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС, як вказано, оператор системи передачі у ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ загальним обсягом 2278 МВт-год.

"Водночас у денні години Україна на запит Польщі надала енергосистемі сусідньої країни екстрену допомогу - прийняла надлишки електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год. Водночас після проходження пікових годин Україна на запит Польщі надавала аварійну допомогу польській енергосистемі загальним обсягом 600 МВт-год. Аварійна допомога на запит українського оператора системи передачі із сусідніх країн минулої доби не залучалася", - додали у Міненерго.

Наслідки обстрілів

"На сході країни ворог атакував енергетичний об’єкт. Пошкоджено обладнання, відключалась повітряна лінія. На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі", - повідомили у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,40 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у міністерстві.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 9816 МВт-год. Також у невеликому обсязі вдень заплановано експорт до Молдови – 100 МВт-год.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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