В Україні знеструмлені понад 470 населених пунктів, в Укренерго закликають зменшити споживання електрики ввечері
Київ • УНН
Понад 470 населених пунктів в Україні залишаються без електроенергії через бойові дії та технічні проблеми. Українців закликають зменшити споживання у вечірні пікові години.
На ранок вівторка, 30 квітня, через бойові дії та технічних причин знеструмлені 417 населених пунктів. Споживання електрики продовжує знижуватись через потепління, однак вечері в енергосистемі зберігається дефіцит, тому українців закликають споживати електроенергію ощадливо. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укренерго.
Деталі
За даними Укренерго, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин проблеми зі світлом виникли у Сумській та Чернігівській областях.
Станом на 09:30 30 квітня споживання електрики на 2,5 % нижче, ніж у цей же час вчора, 29 квітня.
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Втім, як вказали в Укренерго, в енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Тому в Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо.
Наразі в енергосистемі наявні тільки мережеві обмеження через пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами.
Як повідомляється, протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено близько 204 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.
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