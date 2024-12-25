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В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистики

В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистики

Киев  •  УНН

 • 3791 просмотра

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В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия. Также зафиксированы пуски крылатых ракет с Каспийского направления.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического оружия, сообщает УНН.

"Угроза применения баллистического оружия в областях, где объявлена тревога!", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Кроме того, ВС ВСУ сообщают о вражеской ракете, которая направляется на Каменское Днепропетровской области.

"Внимание! Киев - ракетная опасность! Проследуйте в укрытия!", - говорится в сообщении КГВА.

Также мониторинговые каналы сообщают, что произошли повторные пуски крылатых ракет Х-101/555/55. Предварительно, повторный пуск крылатых ракет с Каспийского направления произошел около 09:00 одним бортом Ту-95мс из "Энгельса".

Дополнение

Российский диктатор Владимир Путин выбрал Рождество для массированной атаки по энергетической инфраструктуре Украины, было выпущено более 70 вражеских ракет и 100 дронов. ПВО сбила более 50 ракет, значительную часть дронов, но есть попадания и отключения электричества в регионах.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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