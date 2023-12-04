В Украине лесхозы продали уже более 11,8 тыс. новогодних елок

Государственные лесохозяйственные предприятия и учреждения, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализовали более 11,8 тыс. новогодних елок. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Гослесагентства в ответ на запрос.

Детали

По состоянию на 30 ноября 2023 года реализовано 11 887 новогодних елок предприятиями и учреждениями, которые принадлежат к сфере управления. Общая сумма проданных елок составляет 1 451 979,82 грн.

Лидером по количеству проданных елок является Полесский лесной офис ГП "Леса Украины" - 5 423 штук, Слобожанский лесной офис ГП "Леса Украины" - 2 296 штук, Центральный лесной офис ГП "Леса Украины" - 1793 штук. Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Г. М. Высоцкого (УкрНИИЛГА) реализовал 474 елок, Столичный лесной офис ГП "Леса Украины" - 271, Подольский лесной офис ГП "Леса Украины" - 114.

Кроме того, сообщается, что средняя цена елки с НДС в Столичном лесном офисе составляет 192,73 грн, в УкрНИИЛГА - 187,97 грн, в Центральном лесном офисе - 164,63 грн.

Дополнение

Ранее ГП "Леса Украины" сообщало, что в Украине началась продажа новогодних елок. В среднем стоимость за 1 метр составит 135 грн.

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