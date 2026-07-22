В Украине будут производить британские артиллерийские системы L119
Киев • УНН
Британская BAE Systems подписала лицензионное соглашение с украинским оборонным партнером для производства артиллерийских систем L119 в Украине. Соглашение предусматривает передачу технической документации и адаптацию гаубицы под нужды Сил обороны.
Британская оборонная компания BAE Systems подписала лицензионное соглашение со стратегическим оборонным партнером в Украине по производству артиллерийских систем L119 Light Gun на территории страны. Об этом сообщается на сайте компании, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что соглашение предусматривает передачу украинской стороне технической документации и необходимой поддержки для изготовления первой установки L119 с целью проведения испытаний. Партнерство также будет способствовать разработке специальной версии 105-мм легкой гаубицы L119, адаптированной к потребностям Сил обороны Украины.
В компании отметили, что соглашение является продолжением долгосрочного сотрудничества с Украиной и украинской оборонной промышленностью, направленного на развитие собственных производственных возможностей и укрепление обороноспособности государства.
В BAE Systems также сообщили о дальнейших инвестициях в артиллерийское производство в Великобритании, в частности восстановление мощностей для изготовления артиллерийских стволов калибров 105 мм и 155 мм для Украины.
Дополнение
L119 Light Gun – это буксируемая 105-мм артиллерийская система разработки BAE Systems, которая известна своей мобильностью, надежностью и эффективностью в различных условиях боевого применения.
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