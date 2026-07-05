В Украине 5 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы - Гидрометцентр
Киев • УНН
5 июля в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, температура днем 21-26°.
В воскресенье, 5 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26°, на северо-востоке страны 18-23°
В Киеве и области 5 июля ожидается небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха +22°...+24°.
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