В Украине 28 июля похолодает: где ожидаются дожди, грозы и шквалы
Киев • УНН
На большей части Украины 28 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, температура днем 21-26°, на юго-востоке до 29°.
Во вторник, 28 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днем в северо-восточной части, большинстве центральных, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в центральных, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди; только на востоке и юго-востоке страны ночью без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 21-26°, на юго-востоке страны до 29°
В Киеве и области 28 июля ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура +21°...+23°.
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