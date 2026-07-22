В Украине 22 июля переменная облачность, дожди только на юго-западе
Киев • УНН
В среду на большей части Украины ожидается переменная облачность без осадков. В Одесской области прогнозируют значительный дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с.
В среду, 22 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве областей осадков не прогнозируется, лишь в зоне влияния атмосферного фронта в юго-западной части страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в Одесской области значительный дождь, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с.
Самую теплую погоду ожидаем на юге и востоке страны в теплой воздушной массе. ... Днем на юго-западе страны местами кратковременные дожди, в Одесской области умеренный, местами значительный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26°; в южной части и восточных областях 24-29°
В Киеве и области 22 июля ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха +21°...+23°.
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