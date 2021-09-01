В Украине не хватает более 17 тыс. полицейских. Наибольший некомплект в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине не хватает более 17 тыс. полицейских, или 14% от общей численности. Наибольший некомплект в Киевской области - 1,3 тысячи единиц. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте кадрового обеспечения Национальной полиций Украины в ответ на запрос.
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"По состоянию на 1 августа 2021 года некомплект полицейских составил 17,8 тыс. единиц, что составило 14%", - говорится в ответе на запрос.
Детали
Сообщается, что самый большой некомплект полицейських был в Департаменте патрульной полиции - 3 тыс. единиц или 16,2%.
"В территориальных органах крупнейший некомплект полицейских был в ГУНП в Киевской области - 1,3 тыс. единиц или 22,1%", - отмечается в ответе на запрос.
Кроме того, по информации Департамента финансового обеспечения и бухгалтерского учета, в соответствии с паспортом бюджетной программы 1007020 "Обеспечение деятельности подразделений, учреждений и заведений Национальной полиции Украины" на 2021 год, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Украины, среднемесячные расходы на денежное обеспечение полицейского составляют 15 886,4 грн.
Дополнение
Некомплект патрульных полицейських по состоянию на 28 июля 2021 года составил 2 951 должность.
Напомним, ранее в МВД сообщали, что полицейские массово увольняются из-за низких зарплат.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс. грн. По его словам, средняя зарплата в полиции составляет лишь 15 тыс. гривен, в 4-5 раз меньше по сравнению с НАБУ или ГБР.