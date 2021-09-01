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В Україні не вистачає понад 17 тис. поліцейських. Найбільший некомплект на Київщині

В Україні не вистачає понад 17 тис. поліцейських. Найбільший некомплект на Київщині

Київ • УНН

 • 99658 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні не вистачає понад 17 тис. поліцейських, або 14% від загальної чисельності. Найбільший некомплект у Київській області — 1,3 тисячі одиниць. Про це журналісту УНН повідомили у Департаменті кадрового забезпечення Національної поліції України у відповідь на запит.

Цитата:

“Станом на 1 серпня 2021 року некомплект поліцейських склав 17,8 тис. одиниць, що становило 14%”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Повідомляється, що найбільший некомплект поліцейських був у Департаменті патрульної поліції — 3 тис. одиниць або 16,2%.

“У територіальних органах найбільший некомплект поліцейських був у ГУНП в Київській області — 1,3 тис. одиниць або 22,1%”, — зазначається у відповіді на запит.

Окрім того, за інформацією Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, згідно з паспортом бюджетної програми 1007020 “Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України” на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського становлять 15 886,4 грн.

Доповнення

Некомплект патрульних поліцейських станом на 28 липня 2021 року становив 2 951 посаду.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомляли, що поліцейські масово звільняються через низькі зарплати.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що патрульні щодня ризикують своїми життями і отримують за це всього лише 13,5 тис. грн. За його словами, середня зарплата в поліції становить лише 15 тисяч гривень, у 4-5 разів менше в порівнянні з НАБУ чи ДБР.

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