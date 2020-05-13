В Украине должен быть создан единый Центр контроля заболеваемости - ученый

"Единый Центр по контролю и профилактике заболеваний, как в Америке, например, CDC, обязательно надо делать. Потому что должен быть какой-то центр, который бы объединял все усилия, который бы контролировал все, что делается во всей Украине, а не отдельно по частям.

Якобы планировалось таких сделать четыре центра локальных, но думаю, что должен быть единый координирующий орган. Между прочим, согласно Конвенции о запрете биологического оружия, в каждой стране должен быть такой центр. Не совсем CDC, но должна быть организация на уровне исполнительной власти. Конечно, это не министерство, но какое-то агентство государственное или государственный орган при КМУ, который бы координировал систему биобезопасности в стране", - сказал он.

Комиссаренко объяснил такую целесообразность еще и необходимостью иметь собственные лаборатории, где можно было бы работать с патогенами.

"... надо иметь какой-то государственный орган, который бы координировал, а во-вторых, CDC должен иметь собственные лаборатории, депозитарии из патогенов, с тем, чтобы можно было использовать эти патогены для создания диагностик, вакцин, иммунобиологических препаратов", - добавил ученый.

Напомним, по словам главы правительства Шмыгаля, пандемия коронавируса внесла коррективы в медреформе.