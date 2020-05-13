В Україні має бути створений єдиний Центр контролю захворюваності - науковець

"Єдиний Центр з контролю і профілактики захворювань, як в Америці, наприклад, CDC, обов'язково треба робити. Тому що має бути якийсь центр, який би об’єднував всі зусилля, який би контролював все, що робиться в усій Україні, а не окремо по частинах.

Нібито планувалося таких зробити чотири центри локальні, але думаю, що має бути єдиний координуючий орган. Між іншим, згідно з Конвенцією про заборону біологічної зброї, в кожній країні має бути такий центр. Не зовсім CDC, але має бути організація на рівні виконавчої влади. Звичайно, це не міністерство, але якесь агентство державне чи державний орган при КМУ, який би координував систему біобезпеки в країні", - сказав він.

Комісаренко пояснив таку доцільність ще й необхідністю мати власні лабораторії, де можна було б працювати з патогенами.

"...треба мати якийсь державний орган, який би координував, а по-друге, CDC повинен мати власні лабораторії, депозитарії з патогенів, з тим, щоб можна було використовувати ці патогени для створення діагностик, вакцин, імунобіологічних препаратів", - додав науковець.

Нагадаємо, за словами глави уряду Шмигаля, пандемія коронавірусу внесла корективи у медреформу.