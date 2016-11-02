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В УХЛ определили сборную лучших новичков чемпионата

Киев • УНН

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КИЕВ-ДНЕПР-ПОЛТАВА. 2 ноября. УНН. Чемпионат Украинской хоккейной лиги набрал обороты и каждая из команд провела минимум 13 поединков. УХЛ подвела итоги части чемпионата, назвав символическую сборную новичков соревнований, сообщает УНН.

С более полутора сотен игроков-участников соревнования 38 являются абсолютными новичками чемпионатов Украины.

Наибольшее их количество сосредоточено в “Кривбассе”, в котором с украинским чемпионатом еще не были знакомы двенадцать исполнителей.

Самый опытный в этом плане состав у харьковского “Витязя”, где только новички Илья Декало и нападающий Никита Попов дебютировали в национальном чемпионате в матче против “Донбасса”.

Символическая сборная из игроков, для которых нынешний сезон стал дебютным в чемпионатах Украины:

Вратарь — Денис Черепанов (34 года, “Кривбасс”), альтернатива — Олег Петров (23 года, “Дженералз”)

Защитник — Вячеслав Хакимов (26 лет, “Донбасс”), альтернатива — Андрей Башко (34 года, ХК “Кременчуг”)

Атакующий защитник — Кирилл Белоусов (23 года, “Кривбасс”), альтернатива — Сергей Логач (16 лет, “Белый Барс”)

Плеймейкер — Максим Слыш (37 лет, ХК “Кременчуг”), альтернатива — Богдан Саков (22 года, “Дженералз”)

Нападающие: Александр Селянин (26 лет, “Кривбасс”), Алексей Басков (22 года, “Дженералз”), альтернатива Иван Ципнятов (21 год, “Дженералз”) и Виталий Кирющенков (24 года, ХК “Кременчуг”).

Добавим, что многие игроки вернулись в украинский чемпионат после длительной паузы (Егор Егоров, Олег Шафаренко, Виталий Кукла).

А группа исполнителей имеет статус дебютантов или несмотря на возраст (Вадим Мазур и большое количество ребят из “Белого Барса”), или в результате приобретения зрелости в зарубежных чемпионатах (Кирилл Бондаренко, Александр Воронин, Алексей Ворона, Никита Коваленко).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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