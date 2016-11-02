В УХЛ определили сборную лучших новичков чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР-ПОЛТАВА. 2 ноября. УНН. Чемпионат Украинской хоккейной лиги набрал обороты и каждая из команд провела минимум 13 поединков. УХЛ подвела итоги части чемпионата, назвав символическую сборную новичков соревнований, сообщает УНН.
С более полутора сотен игроков-участников соревнования 38 являются абсолютными новичками чемпионатов Украины.
Наибольшее их количество сосредоточено в “Кривбассе”, в котором с украинским чемпионатом еще не были знакомы двенадцать исполнителей.
Самый опытный в этом плане состав у харьковского “Витязя”, где только новички Илья Декало и нападающий Никита Попов дебютировали в национальном чемпионате в матче против “Донбасса”.
Символическая сборная из игроков, для которых нынешний сезон стал дебютным в чемпионатах Украины:
Вратарь — Денис Черепанов (34 года, “Кривбасс”), альтернатива — Олег Петров (23 года, “Дженералз”)
Защитник — Вячеслав Хакимов (26 лет, “Донбасс”), альтернатива — Андрей Башко (34 года, ХК “Кременчуг”)
Атакующий защитник — Кирилл Белоусов (23 года, “Кривбасс”), альтернатива — Сергей Логач (16 лет, “Белый Барс”)
Плеймейкер — Максим Слыш (37 лет, ХК “Кременчуг”), альтернатива — Богдан Саков (22 года, “Дженералз”)
Нападающие: Александр Селянин (26 лет, “Кривбасс”), Алексей Басков (22 года, “Дженералз”), альтернатива Иван Ципнятов (21 год, “Дженералз”) и Виталий Кирющенков (24 года, ХК “Кременчуг”).
Добавим, что многие игроки вернулись в украинский чемпионат после длительной паузы (Егор Егоров, Олег Шафаренко, Виталий Кукла).
А группа исполнителей имеет статус дебютантов или несмотря на возраст (Вадим Мазур и большое количество ребят из “Белого Барса”), или в результате приобретения зрелости в зарубежных чемпионатах (Кирилл Бондаренко, Александр Воронин, Алексей Ворона, Никита Коваленко).