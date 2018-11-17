В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора

"Для меня лично глубоко символичным в сегодняшнем (16 ноября - ред.) торжественном открытии в Сегеде памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов по случаю 85-й годовщины трагедии было и то, что в нем участвовали совместно украинский и венгерский офицеры", - написала она.

"Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущие угрозы", - добавила посол.

Напомним, недавно США почтили память жертв коммунизма во всем мире, а также отдельно почтили память жертв Голодомора в Украине.