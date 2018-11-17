В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В угорському місті Сегед відбулося відкриття пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп, передає УНН.
"Для мене особисто глибоко символічним у сьогоднішньому (16 листопада - ред.) урочистому відкритті у Сегеді пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років з нагоди 85-х роковин трагедії було і те, що в ньому брали участь спільно український та угорський офіцери", - написала вона.
"Вірю, що і в усіх інших життєвих ситуаціях ми так само стоятимемо пліч-о-пліч, разом вшановуючи жертв трагедій минулого, протидіючи нинішнім і запобігаючи майбутнім загрозам" - додала посол.
Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки вшанували жертв комунізму в усьому світі, а також окремо вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні.